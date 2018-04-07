Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Trabzonspor'u 112-83 mağlup etti
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 112-83 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 15. yenilgisini aldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in sayılarıyla 7. dakikayı 21-14 üstün geçti. Wanamaker ve Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 13. dakikada çift haneli farka ulaştı: 40-28. Ozan Anton Odabaşı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası 19. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 57-44 üstün gitti.
İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Doğuş karşısında Bora Hun Paçun'un pota altından, Eldridge'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 27. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 69-63. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 80-67 üstün girdi.
Son çeyreğe boyalı alandan bulduğu sayılarla 11-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 101-71. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen Fenebahçe Doğuş, sahadan 112-83 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli oyuncular Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.
Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli formayla Türkiye Ligi'nde 100. maçını oynadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Özge Şentürk
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 8, Wanamaker 19, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 16, Barış Hersek 5, Nunnally 5, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler 11, Sloukas 7, Egehan Arna
Trabzonspor: Vasiliauskas 5, Eldridge 22, Harris 12, Green 12, Obekpa 4, Alper Saruhan, Heslip 11, Burak Eşlik, Ozan Anton Odabaşı 5, Bora Hun Paçun 12, Yusuf Necip Seçen
1. Periyot: 31-24
Devre: 57-44
3. Periyot: 80-67
Beş faulle çıkan: 36.28 Obekpa (Trabzonspor)
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