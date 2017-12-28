Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu
Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'in 15. haftasında evinde Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 79-77 mağlup oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2. periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.
3. periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid periyodu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş ise 6. yenilgisini aldı.
Skorer
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