Fenerbahçe Doğuş sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe Doğuş, bugün sağlık kontrolünden geçti.
Sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde sarı-lacivertli oyunculardan Jan Vesely, Pero Antic, Nikola Kalinic, James Nunnally, Jason Thompson, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev yer aldı.
Kontrollerde kan değerlerine bakılan basketbolcular; kardiyoloji, eko, efor, solunum gibi testlere tabi tutuldu.
Milli oyunculardan yoksun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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