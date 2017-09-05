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Fenerbahçe Doğuş sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe Doğuş, bugün sağlık kontrolünden geçti.

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Sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde sarı-lacivertli oyunculardan Jan Vesely, Pero Antic, Nikola Kalinic, James Nunnally, Jason Thompson, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev yer aldı.
 
Kontrollerde kan değerlerine bakılan basketbolcular; kardiyoloji, eko, efor, solunum gibi testlere tabi tutuldu.
 
Milli oyunculardan yoksun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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