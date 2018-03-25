Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Doğuş sahasında Eskişehir Basket’i 79-69 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde karşılaştığı Eskişehir Basket’i 79-69 mağlup etti.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx

Fenerbahçe Doğuş: Ahmet xx 10, Melih xx 16, Wanamaker xx 7, Guduric xx 2, Vesely xx 2, Ali Muhammed xx 9, Melli xx 9, Nunnally xx 7, Sinan xx 4, Egehan xx 6, Thompson xx 5, Barış xx 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Eskişehir Basket: Baron xx 18, Kravtsov xx 27, Buğrahan x 3, Ayres x 8, Caner x 3, Duncan x 5, Berkay xx 5, Dorukhan x

Başantrenör: Josep Berrocal

1. periyot: 23-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 50-34 (Fenerbahçe Lehine)

3. periyot: 62-52 (Fenerbahçe lehine)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA