Fenerbahçe Doğuş sahasında Eskişehir Basket’i 79-69 mağlup etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde karşılaştığı Eskişehir Basket’i 79-69 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx
Fenerbahçe Doğuş: Ahmet xx 10, Melih xx 16, Wanamaker xx 7, Guduric xx 2, Vesely xx 2, Ali Muhammed xx 9, Melli xx 9, Nunnally xx 7, Sinan xx 4, Egehan xx 6, Thompson xx 5, Barış xx 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Eskişehir Basket: Baron xx 18, Kravtsov xx 27, Buğrahan x 3, Ayres x 8, Caner x 3, Duncan x 5, Berkay xx 5, Dorukhan x
Başantrenör: Josep Berrocal
1. periyot: 23-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 50-34 (Fenerbahçe Lehine)
3. periyot: 62-52 (Fenerbahçe lehine)
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