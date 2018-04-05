Fenerbahçe Doğuş sahasında Unicaja Malaga'ya 91-99 mağlup oldu!
THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında Unicaja Malaga'ya 91-99 mağlup oldu.
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaştı. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti.
THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında Unicaja Malaga'ya 91-99 mağlup oldu.
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