Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta karşılaşmaları sonunda, Fenerbahçe Doğuş normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Normal sezonun 29. haftasında sarı-lacivertliler, Rusya deplasmanında Khimki'yi 73-64 yendi. Yunan temsilcisi Olympiakos'un İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya uzatmada 87-85 yenilmesiyle Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirdi.

Ligde normal sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın birinci, Olympiakos'un ise üçüncü sırada tamamlaması kesinleşti.

Avrupa'da tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes ise 29. maçında üst üste 8, toplamda ise 23. yenilgisi aldı. Sahasında Barcelona Lassa'ya 107-83 kaybeden lacivert-beyazlılar, son sırada bulunuyor.

Son bilet Baskonia'nın

THY Avrupa Ligi'nde son play-off bileti, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 83-72 yenen İspanyol temsilcisi Baskonia'nın oldu.

Daha önce CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris ve Khimki play-off biletini almıştı.

Sonuçlar

Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 64-73

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 83-107

Brose Bamberg (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 78-83

Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-72

Unicaja Malaga (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 87-85 (Uzatmada)

Zalgiris (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-73

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 79-82

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Valencia: 75-56

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

 Takım  O  G  M  A  Y  Av.  P

 1. CSKA Moskova   29  23  6 2583 2296  287 52

 2. Fenerbahçe Doğuş  29   21  8 2298 2125 173   50

 3. Olympiakos   29   19  10 2188 2170 18 48

 4. Real Madrid   29   18  11 2470 2289 181 47

 5. Panathinaikos Superfoods    29   18  11 2247  2204  43  47

 6. Zalgiris  29   17   12  2337  2309  28 46

 7. Baskonia  29   16  13  2408  2292  116 45

 8. Khimki   29   16  13  2256  2266  -10 45

 9. Maccabi FOX   29   13  16  2356  2443  -87 42

 10. Unicaja Malaga  29   12  17  2264  2352  -88 41

 11. Brose Bamberg  29   11  18  2223  2340  -117 40

 12. Kızılyıldız MTS  29   11  18  2252  2423   -171  40

 13. Valencia  29   11  18  2249  2336  -87 40

 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan   29   10  19  2320  2443  -123  39

 15. Barcelona Lassa   29   10   19  2370  2322   48 39

 16. Anadolu Efes   29   6  23  2240  2451  -211 35

Son hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta programı şu şekilde:

5 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods

22.00 Barcelona Lassa-Khimki

22.00 Baskonia-Anadolu Efes

6 Nisan Cuma:

19.00 Olympiakos-Zalgiris

21.30 Valenica-Maccabi FOX

22.00 Real Madrid-Brose Bamberg

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA