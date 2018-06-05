Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı farka boğdu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ’ı 103-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ’ı 103-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
1. PERİYOT: FENERBAHÇE DOĞUŞ 21-15 TOFAŞ
2. PERİYOT: FENERBAHÇE DOĞUŞ 47-30 TOFAŞ
3. PERİYOT: FENERBAHÇE DOĞUŞ 80-42 TOFAŞ
4.PERİYOT: FENERBAHÇE DOĞUŞ 103-63 TOFAŞ
Sarı-lacivertlilerin yeni Başkanı Ali Koç, maçı locasından izledi.
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