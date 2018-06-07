Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'ı 86-78 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.