Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'ı 86-78 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'ı 86-78 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında TOFAŞ ile karşılaştı.
Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'u 86-78 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle seride 2-0 öne geçti.
TOFAŞ, 9 Haziran'da Bursa'da Fenerbahçe Doğuş ile serinin 3. maçına çıkacak. O mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş kazanırsa Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatacak.
(AA)
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