Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden maçta Olimpia Milan'ı 92-86 yenerek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı
THY Avrupa Ligi’nin 2.haftasında Fenerbahçe Doğuş, Olimpia Milan'ı uzatmada 86-92'lik skorla mağlup etti.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile deplasmanda karşılaştı. Mediolanum Forum’da oynanan ve uzatmaya giden mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş, 86-92'lik skorla kazandı.
1.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 21-23
2.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 38-37
3.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 54-64
4.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 80-80
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