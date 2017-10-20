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Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden maçta Olimpia Milan'ı 92-86 yenerek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı

THY Avrupa Ligi’nin 2.haftasında Fenerbahçe Doğuş, Olimpia Milan'ı uzatmada 86-92'lik skorla mağlup etti.

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Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile deplasmanda karşılaştı. Mediolanum Forum’da oynanan ve uzatmaya giden mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş, 86-92'lik skorla kazandı.

1.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 21-23

2.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 38-37

3.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 54-64

4.Periyot sonucu: Olimpia Milan-Fenerbahçe Doğuş: 80-80

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