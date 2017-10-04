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Fenerbahçe Doğuş'a kupasını Osman Aşkın Bak ve Fahri Kasırga takdim etti

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, kupasını düzenlenen törenle aldı.

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Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, kupasını düzenlenen törenle aldı.
 
Osman Aşkın Bak ve Fahri Kasırga takdim etti
 
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından sarı-lacivertli oyunculara ödüllerini ve kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin oyuncuları, seremonide büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan Banvit'in oyuncularına ikincilik ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.
 
Maçın en değerli oyuncusu Luigi Datome oldu
 
Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Luigi Datome oldu. Datome, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'dan aldı.

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