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Fenerbahçe Doğuş'tan İsrail ekibi Maccabi Fox'a bayrak misillemesi

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

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Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox'u sahasında ağırladı.

Maç öncesinde Maccabi benchinin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

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