Fenerbahçe Doğuş'tan Maccabi'ye farklı tarife!

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 87-73 mağlup etti.

Maccabi FOX Tel Aviv, deplasmandaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 4:28 kala 4-11 üstünlüğü yakaladı. Guduric'in dış atışlarıyla etkili olan temsilcimize DeShaun Thomas ile karşılık veren Maccabi, 2:38 kala da 10-17 üstün olan taraftı. Kalan bölümde Vesely ile etkili olan temsilcimizde Maccabi Tel Aviv, Norris Cole ile karşılık verdi ve ilk periyot 16-21 sona erdi.

İkinci çeyreğe Maccabi, Roll ve Tyus ile etkili başlasa da Sloukas ve Datome'nin basketleriyle temsilcimiz ilk 5 dakikalık bölümü 24-26 geçti. Sonrasında özellikle çaldığı toplarla etkili olan temsilcimiz Sloukas - Wanamaker ikilisiyle 3:42 kala 32-29 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde özellikle Datome ile oldukça etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 45-36 önde tamamladı.

Temsilcimizde Luigi Datome ilk yarıda 13 sayı üreterek sahanın en skorer ismi olurken Marko Guduric de 9 sayıyla oynadı. Maccabi Tel Aviv cephesinde ise DeShaun Thomas 10 sayıyla ilk yarının en etkili ismiydi.

Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreğin hemen başında farkı çift hanelere çıkarmayı başardı ve ilk 5 dakikalık bölümü de 61-47 üstün geçti. Kalan bölümde hücumda çok daha tempolu ve etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz üçüncü çeyreği 74-56 önde tamamladı.

Son çeyreğe Maccabi Tel Aviv etkili başladı ve farkı azaltarak 3:37 kala skoru 79-67'ye getirdi. Kalan bölümde rakibinin farkı daha da azaltmasına izin vermeyen temsilcimiz karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 27. maçında 19. galibiyetini elde etti ve 1 maç eksiği bulunan Olympiacos'un önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi. Maccabi FOX Tel Aviv ise 13 galibiyette kalırken 14. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Marko Guduric 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken EuroLeague'deki kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Temsilcimizde Luigi Datome 16, Kostas Sloukas 12, Jan Vesely 11 sayıyla oynadı.

Maccabi FOX Tel Aviv'de eski Fenerbahçeli Pierre Jackson 13 sayıyla en skorer isim olurken DeShaun Thomas, Jonah Bolden 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.