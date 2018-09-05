Fenerbahçe, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Ediz'in son olarak formasını terlettiği Eskişehirspor'daki fotoğrafı paylaşılarak, "Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar." mesajı yayımlandı.

Ediz Bahtiyaroğlu, 26 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

(AA)