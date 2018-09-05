Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı

Sarı-lacivertli kulüp, Eskişehirspor forması giyerken 2012 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ediz'i ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz  Bahtiyaroğlu'nu ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Ediz'in son olarak  formasını terlettiği Eskişehirspor'daki fotoğrafı paylaşılarak, "Yukarılarda bir  yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar." mesajı  yayımlandı.

Ediz Bahtiyaroğlu, 26 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu  hayatını kaybetmişti.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SİVAS KONGRESİ

SİVAS KONGRESİ

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA