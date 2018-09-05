Fenerbahçe, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
Sarı-lacivertli kulüp, Eskişehirspor forması giyerken 2012 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ediz'i ölümünün 6. yıl dönümünde andı.
Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölümünün 6. yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Ediz'in son olarak formasını terlettiği Eskişehirspor'daki fotoğrafı paylaşılarak, "Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar." mesajı yayımlandı.
Ediz Bahtiyaroğlu, 26 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.
(AA)
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