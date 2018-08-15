Fenerbahçe elendi Ali Koç yıkıldı!
Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi Ali Koç'u resmen bitirdi.
1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Benfica ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda veda etti. Sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç tribünde büyük üzüntü yaşadı! Başkan Koç, 90 dakika boyunca heyecandan yerinde duramadı. Benfica'nın Fenerbahçe'yi elemesiyle adeta yıkılan Ali Koç üzüntüsünü böyle yaşadı.
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