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Fenerbahçe elendi Galatasaray'a 15 milyon euro kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesiyle, Devler Ligi'nde 2 takım sokma şansımızı kaybettik. Fenerbahçe'nin elenmesiyle UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı da sarı-kırmızılılara kaldı.

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2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon euro kazanacak.

HAVUZ GELİRİNİN TAMAMI G.SARAY'A

Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Fenerbahçe gruplara kalamadığı için yayın haklarının tamamı Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarı-kırmızılılar, yayın geliri ve katılım bedeli olarak toplam 37 milyon euro gelir elde edecek.

(Fotomaç)

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