Fenerbahçe Eljif Elmas'i kiralama kararı aldı
18 yaşını dolduran ancak yabancı kontenjanı boşalmayınca, Fenerbahçe A Takımı’nda oynaması güçleşen Eljif Elmas için yönetimin kiralama formülünü devreye sokacağı konuşuluyor.
Aykut Kocaman’ın gözdesi olmasına rağmen, mecburiyetten başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanan Makedon futbolcunun, gelecek sezon ise kesin kadroda olacağı düşünülüyor.
Fanatik
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