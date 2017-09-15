Fenerbahçe Eljif Elması sadece 180 bin euro'ya aldı

Fenerbahçe'de forma giymesi, 27 Eylül doğumlu olduğu için Ocak ayına kalan 17 yaşındaki Elif Elmas'ın, kulübü Rabotnicki'ye sadece 180 bin Euro (yaklaşık 750 bin TL) yetiştirme bedeli ödenerek transfer edildiği ortaya çıktı.

Elif'in aralarında Arsenal, Manchester City, Lazio, Ajax, PSV, Heerenveen, Brugge ve Genk gibi takımların da olduğu 25 kulüp arasından, sarı-lacivertlileri seçtiği belirtildi.

Bu dönemde bir Türk kulübünün Elif'in babasını arayıp, "F.Bahçe'ye gelmeyin 1.2 milyon Euro verelim" dediği de iddia edildi.

Elif Elmas, geçen sezon Rabotnicki ile Makedonya Ligi'nde 32, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere 34 maça çıktı. 6 gol attı.

(Sabah)