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Fenerbahçe, Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu. (Beinsports)

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