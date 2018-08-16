Fenerbahçe, Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu. (Beinsports)
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