Fenerbahçe Ersun Yanal ile masaya oturmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri. Başkan Ali Koç ve Sportif direktör Comolli Aykut Kocaman ile yolları ayırmaya hazırlanırken yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor.

Başkan Ali Koç seçimlerden önce Aykut Kocaman ile çalışmayacağının sinyallerini vermişti. Comolli de Kocaman'a sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal ismi ön plana çıktı. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ismi Kocaman ile yolların ayrılmasının hemen ardından açıklanabilir.

Zeljko Buvac risk görüldü

Fenerbahçe'de Ali Koç - Comolli görüşmesinde ilk olarak gündeme Jurgen Klopp'un uzun süre yardımcılığını yapan Zeljko Buvac geldi. Ancak Bosnalı teknik direktörün daha önce birinci adam olarak çalışmaması ve Süper Lig'i bilmemesi şansını azalttı.

Ersun Yanal yüzde 51 ihtimal

Ersun Yanal şimdilik en güçlü aday. Ancak Koç ve Comolli Bosnalı Buvac dışında daha tecrübeli isimlerle de görüşüyor. Juande Ramos da bunlardan biri. Ancak bu isimlerden olumlu yanıt alınamazsa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal olacak.

Şampiyon olmuş ancak kovulmuştu!

Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalışmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ancak yeni sezon başlamadan Aziz Yıldırım tarafından özel sebepler gerekçe gösterilerek kovulmuştu.

(Fanatik)