Fenerbahçe Falcao için girişimlere başladı
Forvetleri Fernandao, Roberto Soldado ve Janssen'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de yeni sezon için golcü arayışları başladı.
Haziran ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç ile kıyasıya bir yarışa tutuşacak olan Başkan Aziz Yıldırım, seçimden önce üyerelere yıldız bir forvet transferi duyurarak şov yapmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe Başkanı'nın gönlündeki isim ise Radamel Falcao.
Başkan Yıldırım, Kolombiyalı starın kiralanması için görüşmeyi bizzat yürütüyor. Mbappe'yi 180 milyon Euro'ya PSG'ye satan Monaco, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.
Fransızlar, takımı gençleştirmek için 32'lik forvetle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Yıldırım, Falcao ve Monaco ile görüşmeler başladı.
Başkan, yıldız golcü için tüm şartları zorlayacak...
(Açık Mert Korkusuz)
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