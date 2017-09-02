Fenerbahçe, FIFA'dan Eljif Elmas kararını bekliyor

Fenerbahçe'de gözler FİFA’ya çevrildi... Sarı-Lacivertliler bilindiği gibi 17 yaşındaki Eljif Elmas’ı kadrosuna katmış ancak o yaştaki bir oyuncunun transferi yapılamayacağından dolayı lisans çıkaramamıştı.

27 Eylül’de 18 yaşına girecek Eljif için yönetim FİFA’ya giderek lisansını şimdiden çıkarmak için başvuruda bulunmuştu.

FİFA bugün yapacağı toplantı sonunda Eljif için son kararını verip Fenerbahçe’ye bildirecek.

(HaberTürk)