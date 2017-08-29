Fenerbahçe Fred'i kiralamak istiyor
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te forma giyen Fred’in şartlarını öğrenmek için harekete geçen Fenerbahçe, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle farklı bir seçenek bulmaya çalıştı.
Sözleşmesi 2021’de sona erecek Brezilyalı futbolcunun bonservisinin 9 milyon Euro civarında olması sonrası kiralık formülünü devreye sokan Kanarya’nın, karşı taraftan olumlu yanıt alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Habere göre Ukrayna temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 4 milyon euro kiralama bedeli isterken, futbolcu da yıllık 2.5 milyon euro talep ediyor.
(Fanatik)
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