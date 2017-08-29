Fenerbahçe Fred'i kiralamak istiyor

Sözleşmesi 2021’de sona erecek Brezilyalı futbolcunun bonservisinin 9 milyon Euro civarında olması sonrası kiralık formülünü devreye sokan Kanarya’nın, karşı taraftan olumlu yanıt alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Habere göre Ukrayna temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 4 milyon euro kiralama bedeli isterken, futbolcu da yıllık 2.5 milyon euro talep ediyor.

(Fanatik)