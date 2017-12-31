Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Gaitan'ı transfer ediyor! Menajeri devrede

Aykut Kocaman’ın onay verdiği Gaitan’ın kararı bekleniyor. Menajeri Jose Iribarren’in de kendisine Fenerbahçe’yi tercih etmesini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin sol bek transferi dışında bitirmek istediği bir diğer mevki ise sağ açık. Sarı-Lacivertliler bu mecvki için Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı istiyor. Atletico'da sakatlığının da etkisiyle fazla formna şansı bulamayan Gaitan da ayrılmak istiyor. İlk tercihi ise Boca Juniors'tı.

MENAJERİ DEVREDE 

Ancak Boca Juniors, Gaitan'ın ücretinin tamamını karşılamaya yanaşmayınca ibre Fenerbahçe'ye dönmüştü. Gaitan'ın Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü, Atletico Madrid'in ise sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.

MAĞDUR OLMAZSIN! 

Gaitan'ın menajeri Iribarren'in de Arjantinli futbolcu ile görüştüğü ve kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinde bulunduğu bildirildi. Menajer Iribarren'in, "Fenerbahçe'de sürekli oynayabilir, kendini bulursun. Maddi açıdan da mağdur olmazsın" dediği belirtildi.

GAİTAN GELİRSE SİSTEM 4-3-3 OLACAK

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Gaitan'ın transferi durumunda Nabil Dirar'ın ortaya sahaya çekileceği ve yeni sistemin 4-3-3 olacağını belirtiyorlar. İlk yarının genelinde 4-2- 3-1 ile oynayan Fenerbahçe zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2 sistemini de kullanmıştı.

Takvim 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli'ye ayıp olmasın diye gösteremedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli'ye ayıp olmasın diye gösteremedim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA