Fenerbahçe Galatasaray canlı izle BeinSports şifresiz izle Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı skor! Milyonları ekran başına kilitleyecek olan Fenerbahçe Galatasaray maç derbisine saatler kaldı. Futbol severleri yakından ilgilendiren Fenerbahçe GS maçı canlı izleme linki haberimizde yerini alıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Fenerbahçe Galatasaray maçı Canlı İzle' aramalarını yapmaya başladı. Süper Lig'in 26. haftasında dev derbi ile karşı karşıyayız: Fenerbahçe – Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Ligde oynadığı 25 maçın ardından 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek; 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 47 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Birincilği bırakmak istemeyen ve 18 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, zorlu Fenerbahçe deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan FB GS derbi maçının şifresiz canlı anlatımına haberimizde yer verdik.

17 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fatih Terim, kritik derbi için dersine sıkı çalışıyor

Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Galatasaray’da bu haftaki derbi hem bu sezon için hem tarihî açıdan büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılar bir yandan Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 19 yıllık saltanatını yıkmak isterken, bir yandan da pratikte bu sezonki rakiplerinden birini devre dışı bırakmak istiyor. Tarihî rakiplerinin Kadıköy’deki “psikolojik üstünlük” algısına takılmadığını ifade eden ve derbi öncesi son idmanı da taraftara açarak öz güvenlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren teknik direktör Fatih Terim, analizlerine, mücadelenin şifreleri üzerine çalışmayı sürdürüyor. Son 19 yıldaki maçları mercek altına alan Terim, ilk yarıda soyunma odasına geride girmemenin çok kritik olacağını oyuncularına anlatıyor. Derbide ilk vuran tarafın kazanacağını söyleyen Terim, oyuncularının maça çok hızlı ve baskın bir şekilde başlamasını istiyor.

Rakip beklenmeyecek

Fatih Terim, 4. defa Galatasaray’ın başına geçtikten sonra ligde 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Terim ile ikinci yarısına önde girdiği bütün maçları kazanmayı başardı. Geçen hafta Konya’yı geriden gelip devirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında ise geriye düştüğü maçı çevirememişti. 3 puan kaybedilen bir başka maç olan Kasımpaşa karşılaşmasının devre arasına da beraberlikle girilmişti. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Terim’e göre derbide ilk yarı sonucu maçın düğümü gibi. Terim, derbinin ilk dakikasından itibaren kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmeleri gerektiğini anlatıp bu konunun altını çizdi.

Derbinin kıdemlisi Nando

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim konumunda. Muslera’dan sonra Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. 2011’den beri Galatasaray forması giyen bu ikili Kadıköy’de kazanılan şampiyonlukta başrollerde oynamıştı.

Seyrantepe yanacak!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim tarihî bir hamle yaparak, derbiden önceki son idmanı taraftara ve basına açma kararı almıştı. Bugün Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi heyecan dorukta. Saat 19.00’da başlayacak çalışmaya en az 30 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

İmparatorluk!

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü defa görev alan 64 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10’unu kazanırken, 7’isinde berabere kaldı, 9’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kocaman, 2011-12'de kaçan şampiyonluğu unutamıyor

Şampiyonluk yolunda cumartesi günü Galatasaray karşısında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler tamamen derbiye çevrilirken, teknik direktör Aykut Kocaman için bu maç bir derbiden çok daha fazlası anlamına geliyor. 3 Temmuz sonrası oynanan 2011-2012 sezonunda şampiyonluğu Kadıköy’de oynanan son maçta Galatasaray’a kaptıran Kocaman, 0-0 biten o karşılaşmada alamadığı galibiyeti bu hafta kazanarak hem şampiyonluk yarışında iyi bir rüzgâr yakalamak, hem de 12 Mayıs 2012’deki o karşılaşmanın rövanşını almak istiyor. Her fırsatta o gün oynanan karşılaşmayı ve sonrasında yaşananları hayatının sonuna dek unutmayacağını ifade eden Kocaman, yarın derbiyi, sezon sonunda ise ligi kazanarak bu hesabı kapatmayı planlıyor.

O kadar çok istedim ki!

O sezon şampiyonluk kupasını Kadıköy’de kaldırmakta ısrar eden Galatasaray’ın bu tavrı iki camianın arasının iyice açılmasına neden olmuştu. Sonraki sezon Kadıköy’e şampiyon olarak gelen Galatasaraylı futbolcular, yaşanan bu olay nedeniyle Premier Lig’deki emsallerin aksine Fenerbahçeli futbolcular tarafından alkışlanmamıştı. Socrates dergisinin Aralık 2015 sayısına verdiği röportajda 12 Mayıs’ta yaşadıklarını unutmayacağını ifade eden Kocaman, “Tek bir şeyi değiştirme şansı verseler o güne dönerim. Hayatta mesleki anlamda kazanmayı o kadar istediğim başka bir gün olmadı. Zaten maçtan sonra yaşananlar da o gün kazanma ihtimalimizin ne kadar düşük olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’e yarım puan avantajlı gelen Galatasaray, ligin son 90 dakikasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Maçtan sonra çıkan arbedeye rağmen Galatasaray, kupayı Kadıköy’de almakta ısrar etmiş ve iki kulübün arası iyice açılmıştı.

Giuliano için Dünya Kupası ikinci planda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, taraftarların sosyal medyadan gelen sorularını cevapladı. Türkiye’deki ilk yılında şampiyon olmayı çok istediğini söyleyen yıldız oyuncu, “Odaklandığım en büyük hedef F.Bahçe’nin şampiyonluğu. Sonrasında ise Dünya Kupası’nda yer almak. Burada taraftarların bana karşı tavrı harika. Kendimi iyi ve evimde hissetmeme sebep oluyorlar” dedi.

Hatıralar Alex'i ağlattı

F.Bahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex sarı-lacivertli forma altında başarılarını anlatan videoyu izlediği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Deringör’e son görev

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör, dün son yolculuğuna uğurlandı. Deringör için Dereağzı’nda düzenlenen törene Başkan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler de katıldı. Deringör’ün naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Galatasaray başkanı ihtimal bile vermiyor: UEFA'dan ceza gelmez

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı’nda 9 Mart’ta yapılan UEFA görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, “2 saat 45 dakika süren bir sunum yaptık. Nefes alamadan tuvalete gitmeden. Onlarda dayandı. Bize çok sert sorular geldi. Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz dediler. Toplam 492 milyon TL bir rakam. Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz mali konuda size arz edecek hiçbir şey yok dedik. Biz 3 yıllık projeksiyon sunacağız dedik. Her sonuca göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Allah kimseyi disiplin kuruluna düşürmesin. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bizim rakiplerimiz değerli

“Ben Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum” yorumunu yapan Cengiz, “Bizim rakiplerimiz değerli. Onların içinde biz en büyük ve değerliyiz. Bizde bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin diyoruz. Yaklaşık 33 stat yapıldı, 405 kapalı spor yapıldı. Türk sporu 4, 5 sene içinde Avrupa’nın tepesine çıkacak. Bize fırsat tanıyın. 3 ile 4 yıl için bize fırsat tanıyacaklar” açıklamasını yaptı. Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna da değinerek, "Denetleme raporundan rahatsız olmasınlar. 'Sayın Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi.' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim” dedi.

Borç-alacak farkı: 1 milyar 61 milyon

Divan Kurulu toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı. Net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira. Dolar bazında ise bu rakam 302 milyon dolar.

“Bir kuruş talep etmeyeceğim”

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek “Hiçbir zaman Özbek Turizm ya da Dursun Özbek Galatasaray’a verdiği hizmet karşılığında bir kuruş talep etmeyecektir. Eğer Galatasaray’a yapacağımız bir şey varsa hiçbir zaman kaçınmayız” dedi.

Divan seçimi 15 Nisan’da

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun başkanlık seçiminin, 15 Nisan Pazar günü gününe alındı. 11 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan seçim, üyelerin talebi değiştirildi. Seçimdeki aday sayısı mevcut başkan İrfan Aktar’la birlikte 9’a çıktı.

Kaptan Selçuk’tan taraftara çağrı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, “Cuma günü yapacağımız antrenmana hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son galibiyetinden bu yana oynanan 6 maçta alınan skorlar şu şekilde:

08.03.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0

25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0

23.04.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0