Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.