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Fenerbahçe Giuliano'nu yerini Cabellla ile dolduracak

YÜKSEK maliyeti nedeniyle Giuliano’yu iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak isteyen F.Bahçe’nin, Marsilya’dan Remy Cabella’yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

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Yahoo Sport’un Fransa muhabiri Manu Lonjon’un haberine göre; Sarı-Lacivertli kulüp yetkilileri, geçen sezonu St-Etienne’de tamamlayan Remy hakkında Marsilyalı yöneticilerden bilgi aldı. F.Bahçe’nin, Fransız ekiple 2020’de sözleşmesi bitecek oyuncuyu kiralamak istediği aktarıldı. 28 yaşındaki 10 numara St. Etienne'de 27 maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

(Gunes)

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