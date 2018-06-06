Fenerbahçe Giuliano'nu yerini Cabellla ile dolduracak
YÜKSEK maliyeti nedeniyle Giuliano’yu iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak isteyen F.Bahçe’nin, Marsilya’dan Remy Cabella’yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.
Yahoo Sport’un Fransa muhabiri Manu Lonjon’un haberine göre; Sarı-Lacivertli kulüp yetkilileri, geçen sezonu St-Etienne’de tamamlayan Remy hakkında Marsilyalı yöneticilerden bilgi aldı. F.Bahçe’nin, Fransız ekiple 2020’de sözleşmesi bitecek oyuncuyu kiralamak istediği aktarıldı. 28 yaşındaki 10 numara St. Etienne'de 27 maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı.
(Gunes)
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