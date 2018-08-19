Fenerbahçe Giuliano'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
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