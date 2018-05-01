Fenerbahçe, Gleison Bremer'i transfer etmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu gençleştirmek adına önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.

İtalya'da yayın yapan Radio Kiss Kiss'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Mineiro'nun genç stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna katmak istiyor.

1.88 boyundaki genç oyuncu için İtalyan kulübü Roma'nın da devrede olduğu ve iki kulübün de oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürürdüğü belirtildi.

Bremer, bu sezon Atletico Mineiro formasıyla 3 maça çıktı ve skora katkıda bulunamadı.

(Goal.com)