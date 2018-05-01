Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Gleison Bremer'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Atletico Mineiro'nun genç stoperi Gleison Bremer'i transfer etmek istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu gençleştirmek adına önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.

İtalya'da yayın yapan Radio Kiss Kiss'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Mineiro'nun genç stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna katmak istiyor.

1.88 boyundaki genç oyuncu için İtalyan kulübü Roma'nın da devrede olduğu ve iki kulübün de oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürürdüğü belirtildi.

Bremer, bu sezon Atletico Mineiro formasıyla 3 maça çıktı ve skora katkıda bulunamadı.

(Goal.com)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA