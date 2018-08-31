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Fenerbahçe, Gökhan Şirin'i kamp kadrosuna dahil ediyor

Fenerbahçe, 2018-19 sezonu öncesi hazırlık kampı kadrosuna Gökhan Şirin'i dahil ediyor.

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Sportando kaynaklarına göre 28 yaşında, 20.6 boyundaki forvet, Fenerbahçe'nin hazırlık kampında yer alacak.

Geçtiğimiz sezona Trabzonspor'da başlayan ve sezonu Ankara DSİ'de tamamlayan Şirin, forma giydiği 20 maçta 6.4 sayı, 5.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Şirin daha önce Anadolu Efes, Beşiktaş ve Gaziantep formaları da giymişti.

Hazırlıklarının ilk bölümünü 3-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da sürdürecek Fenerbahçe, 14 Eylül’de İtalya’nın Cagliari kentine gidecek. Sarı-lacivertliler, 16 Eylül tarihine kadar burada İtalya’dan Olimpia Milano ve Dinamo Sassari’nin yanı sıra Fransa’dan Limoges takımıyla turnuva maçları oynayacak.

Fenerbahçe, turnuva maçlarının ardından 18 Eylül’de Dinamo Sassari ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, İtalya’daki hazırlıklarının ardından Zadar Turnuvası için Hırvatistan’a geçecek. Zadar Turnuvası’nda İsrail’den Maccabi FOX ve Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, alacağı sonuca göre 23 Eylül’de bir maç daha oynayacak.

Hırvatistan’daki turnuva sonrası 24 Eylül Pazartesi günü İstanbul’a dönecek sarı-lacivertli ekip, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos eski başkanı Pavlos D. Giannakopoulos anısına Atina’da 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gidecek. Bu turnuvada Fenerbahçe’nin yanı sıra Panathinaikos, Maccabi FOX, Rusya’dan Khimki Moskova takımları yer alacak.

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