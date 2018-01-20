Fenerbahçe Göztepe saat kaçta ne zaman? FB Göztepe ne zaman?

Süper Lig 18.hafta heyecanı sürüyor. Futbol severlerin hasreti sona erdi ve Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı başladı. Fenerbahçe Göztepe saat kaçta ne zaman oynanacak? FB Göztepe maçı ne zaman? Ligin ilk yarısının flaş takımı Göztepe’nin zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. FB Göztepe maç saati sarı lacivertli taraftarın merakla sorguladığı konulardan bir tanesi. Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu’ndaki maç 20 Ocak 2018 Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

İlk yarının başarılı takımlarından Göztepe ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek.

Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZTEPE SON DURUM

Süper Lig’de sezonun ilk devresini 30 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devreyi Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe maçıyla açıyor.

17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alarak 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de başarılı bir performans ortaya koyan Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de de 3 puan peşinde koşacak. Takımlarını ilk yarıda yalnız bırakmayan 2 bin 200 Göztepeli taraftar, Ülker Stadyumu’nda karşılaşmayı izleyebilecek.

Dış sahada 5 kez galip gelen, 1 maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 yenilgi aldı. Sezonun ilk haftasında Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere tamamlanmıştı.