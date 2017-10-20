Fenerbahçe Gustavo Gomez'in işini bitiriyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milan'lı stoper Gustavo Gomez için Sarı Lacivertliler'den bir hamle daha geliyor.

İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da birçok kez kadrosuna katmak istediği Paraguaylı stoper için ocak ayında yeniden harekete geçecek.

8,5 milyon euroya geldi, oynayamadı

2016/2017 sezonu başında 8,5 milyon euroya Arjantin takımı Lanus'tan Milan'a transfer olan ancak burada beklentileri hiçbir türlü karşılayamayan Gomez, bu sezon da Milano ekibiyle hiçbir maçta forma giyemedi.

Gustavo Gomez'le Milan'a transfer olmadan önce Beşiktaş da ciddi şekilde ilgilenmişti.

(Fanatik)