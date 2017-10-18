Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe hakem Cüneyt Çakır'ın Galatasaray derbisini yönetmesini istemedi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Cüneyt Çakır'a Fenerbahçe itiraz etti, derbi için ibre Fırat Aydınus'a döndü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbide görev alacak hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 
 
Süper Lig'in en kritik maçını yönetecek hakemle ilgili olarak pazartesi günü ilk olarak DHA tarafından Cüneyt Çakır'ın favori, Fırat Aydınus'un plase, Mete Kalkavan'ın sürpriz olduğu yazılmıştı.
 
9. hafta hakemlerini atamak için toplanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır'ı uygun görmüştü. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe cephesinin Çakır'a mesafeli oluşu ve bu konuda tepki koyması sonucu Fırat Aydınus ismi ağırlık kazandı. 
 
Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.
 
Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.
 
DHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Masal bebeğe devlet eli uzandı

Masal bebeğe devlet eli uzandı

İşte MTV'den etkilenmeyecek araçlar

İşte MTV'den etkilenmeyecek araçlar

Ünlü isimler bakın gerçekte kaç yaşında

Ünlü isimler bakın gerçekte kaç yaşında

MİS sınavı ne zaman? TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir?

MİS sınavı ne zaman? TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA