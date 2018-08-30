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Fenerbahçe Harun Tekin ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı

Fenerbahçe, kaleci Harun Tekin'le 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Milli kalecimiz Harun Tekin’e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.

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