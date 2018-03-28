Fenerbahçe, Harun Tekin'i transfer ediyor

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman’ın raporunda yer alan ilginç detaylar:

SEZON BAŞINDA ANLAŞILMIŞTI

Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel’in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi. En güçlü aday Bursaspor’un kaptanı Harun Tekiıı. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor. Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.

ALTERNATİF ERCE KARDEŞLER

Harun ile bir anlaşma sağlanamazsa gündeme gelecek isim ise Altınordu’nun 24 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler. Kardeşler’in kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon kadroya katılan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kameni ise bir takıma kiralanacak.

JANSSEN BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kocaman, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Eljif Elmas ile ilgili de bir karar aldı. Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun yurt içi ya da yurt dışından başka bir ekibe kiralanmasının en akılcı çözüm olacağının kararını aldı. Deneyimli çalıştırıcı, raporunda bir stoper takviyesi de istedi. Forvet konusunda Janssen’in göstereceği performansın önemli olduğunun vurgusu da yapıldı.

(Akşam)