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Fenerbahçe, Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev alan idari menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

(AA)

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