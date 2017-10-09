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Fenerbahçe Hatem Ben Arfa için tekrar harekete geçerken Mathieu Valbuena yıldız oyuncuyu ikna edecek

Fenerbahçe, sezon başında imza attıramadığı Hatem Ben Arfa için yeniden harekete geçiyor.

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Sarı-Lacivertliler, iki sezondur peşinde olduğu Hatem Ben Arfa için bir kez daha kolları sıvadı. Fransız yıldız için yaz döneminde yapılan girişimler, oyuncu ile PSG arasındaki alacak sorununun çözülmemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Ben Arfa, 7 milyon Euro’luk maaşının ödenmemesi nedeniyle; kadro dışı kalmayı kabul ederek yoluna PSG’yle devam etmişti. Yönetim, 30 yaşındaki yıldıza Çubuklu formayı giydirmek için iki plan hazırladı.

Bonservis ödenmeyebilir

Bunlardan ilki, Ben Arfa’yı ocak ayında transfer etmek. Ancak bunun gerçekleşmesi için, takımın sezonun ilk yarısını şampiyonluk potasında bitirmesi beklenecek. Eğer devreye zirveye yakın bir konumda girilirse, yönetim kesenin ağzını açacak. Fransız oyuncunun PSG’den sezonun ikinci yarısında alacağı maaşa yakın bir ücret, imza parası olarak teklif edilecek ve Ben Arfa böyle ikna edilmeye çalışılacak. PSG’nin yıldız orta saha için bonservis bedeli istemesi beklenmiyor.

Valbuena ikna edecek

Yönetimin ikinci senaryosu ise, futbol takımının ocak ayında şampiyonluk yarışından uzak kalması durumunda izlenecek yol haritası. Eğer bu gerçekleşirse, Ben Arfa ile sözleşmesinin sona ereceği haziran ayı için söz kesilecek. Tecrübeli oyuncunun başka bir talibinin olmaması, Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor. Yönetimin yıldız futbolcuyu ikna etme konusunda en büyük yardımcısı ise eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena olacak.

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