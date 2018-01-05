Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa'yı bekliyor

Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, PSG’den alacağı olan 10 milyon Euro’yla ilgili sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Tarafların, Arfa’nın menajeri üzerinden Paris’te bu hafta bir buluşma gercekleştireceği öğrenilmişti.