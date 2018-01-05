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Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa'yı bekliyor

Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, PSG’den alacağı olan 10 milyon Euro’yla ilgili sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

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Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, PSG’den alacağı olan 10 milyon Euro’yla ilgili sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Tarafların, Arfa’nın menajeri üzerinden Paris’te bu hafta bir buluşma gercekleştireceği öğrenilmişti.

Ancak PSG’nin şu an diğer transfer işlerine odaklandığı, bu yüzden 30 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki hafta için randevu vereceği bildirildi.

Artık tüm gözler, haftaya yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu görüşme sonrası Ben Arfa transferini Fenerbahçe'nin bitirmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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