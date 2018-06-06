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Fenerbahçe için Sarri iddiası

Napoli ile yollarını ayıran Sarri için Real Madrid ve Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

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Aykut Kocaman ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ekibinin belirlediği 5 teknik adamdan birinin de Maurizio Sarri olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Napoli'yi Çizme devleri arasında sokan 69 yaşındaki başarılı çalıştırıcının gelecek sezon Real Madrid, Chelsea veya F.Bahçe'yi seçeceği öğrenildi. Chelsea ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan ve Zenit'in teklifini reddeden İtalyan hocaya Sarı Lacivertlilerin de teklif yaptığı ortaya çıktı.  Fenerbahçe'yi reddetmeyen Sarri'nin düşünmek için süre istediği kaydedildi. 

REAL MADRİD OLMAZSA FENERBAHÇE

İtalyan teknik direktörün asıl hedefi ise Real Madrid'e gitmek. İspanyol devinden beklediği teklifi alamazsa kendisine yeni bir yön çizeceği ve Fenerbahçe'nin şansının artacağı belirtildi. 

Fenerbahçe’nin yeni yönetimi, olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde Barcelona’nın eski çalıştırıcısı Luis Enrigue gibi önemli isimlerde de var. Teknik direktörlük konusunu en kısa sürede çözmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Sarri’yi ikna etmek maddi yönden de sınırları zorlaması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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