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Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gaziantep Basketbol'u 97-92 yendi.     

Elde edilen bu sonucun, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 1000. galibiyeti olduğu duyuruldu.     

Karşılaşmanın ilk bölümünde Datome, Kalinic ve Bogdanovic ile etkili olan Fenerbahçe, pota altında rakip oyuncu Jefferson'ı durduramadı. Gaziantep Basketbol, Denmon, Cherry ve Haislip'in de skora katkı yapmaya başlamasıyla son 1 dakikaya girilirken 9 sayılık (14-23) farka ulaştı. Sarı-lacivertli ekipte Bogdanovic ve Udoh'un basketlerine karşın konuk ekip ilk periyodu 23-19 önde geçti.     

İkinci periyotta rakibi karşısında bir türlü istediği savunma sertliğini yakalayamayan Fenerbahçe, üst üste hücumlardan da boş dönünce, oyunun kontrolü Gaziantep Basketbol'a geçti. Rautins, Alper Özcan, Denmon ve Haislip'in 3 sayılık basketleriyle etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, çeyrek sonunda 24 sayılık farka ulaştı: 35-59.     

Fenerbahçe, ikinci yarıya oldukça hızlı başlarken Udoh, Vesely, Datome ve Bogdanovic'in basketleriyle 15-0'lık seri yaparak, 26. dakikada farkı 9 sayıya (50-59) indirdi. Gaziantep Basketbol, Rautins ve Haislip'le rakibine karşılık verdi ve son çeyreğe girilirken farkın 9 sayıda (59-68) kalmasını sağladı.     

Mücadelenin son periyodunda oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, Kalinic, Datome, Ali Muhammed ve Sloukas'ın sayılarıyla 33. dakikada farkı 1 sayıya (71-72) düşürdü. Gaziantep Basketbol, Jefferson, Rautins ve Haislip'in kritik basketleriyle son 5 dakikaya girilirken farkı 6 sayıya (74-80) çıkardı.

Bogdanovic, Vesely ve Datome'nin skorer oyunuyla üstünlüğü tekrar ele alan Fenerbahçe, 38. dakikada 87-84 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde rakibine şans tanımayan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 97-92 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Sports Arena     

Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Kerem Baki     

Fenerbahçe: Sloukas 9, Bogdanovic 26, Datome 19, Kalinic 14, Vesely 18, Udoh 8, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna     

Gaziantep Basketbol: Cherry 12, Denmon 15, Rautins 12, Haislip 20, Jefferson 25, Alper Özcan 8, Balazic, Erden Eryüz, Altan Erol     

1. Periyot: 19-23     

Devre: 35-59      

3. Periyot: 59-68     

Beş faulle çıkan: 35.26 Cherry (Gaziantep Basketbol)   

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