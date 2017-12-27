Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Futbol severler bu soruların yanıtlarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki FB İstanbulspor muhtemel 11’ler kimler olacak? Vatandaşlar Fenerbahçe İstanbulspor maçını şifresiz izleyebilecek mi? TFF 1.Lig takımlarından İstanbulspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yapacakları ilk maçta sürpriz yapabileceklerini söyledi. Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. İşte sık sık araştırması yapılan Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Sorularının yanıtları ve Fenerbahçe İstanbulspor maç detayları sizlerle…

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

İSTANBULSPOR TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Ertan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Ozan, Alper, Aatif, Valbuena, Fernandao

İstanbulspor: Okan, Zeki, Yalçın, Welington, Oğuzhan, Kubilay, Onur Kolay, Cajic, Halil Çolak, Zafer, İbrahim

Önce maç sonra tatil...

Teknik direktör Aykut Kocaman, bu akşamki mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Ancak Valbuena, Aatif gibi isimlerin de forma giymesi bekleniyor. Bu arada Kocaman, İstanbulspor karşısında görev vermeyeceği oyuncuların erken tatile çıkmasını yasakladı. Bu akşam oynanacak mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli futbolcular hep birlikte izne çıkacak. 3 Ocak’ta tatil sona erecek.

"Sürpriz yapabilir"

İstanbulspor’un teknik patronu Yalçın Koşukavak, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Koşukavak, “Genç bir kadromuz var. Rakibimiz güçlü ve iddialı ancak sürpriz yapabiliriz. Bizim bir oyun planımız var ve Fenerbahçe önünde de onu uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Genç teknik adam, bu sezon hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ancak dar kadronun kendilerini zorladığını sözlerine ekledi.

Sarı-Lacivertli ekip 5. turdan dahil olduğu kupada Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Diyarbekirspor'u, dördüncü turda Afjet Afyonspor'u, beşinci turda ise Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta yapılacak.

Fenerbahçe’de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.

SON TUR PROGRAMI

27 ARALIK

15.00: Giresunspor-M. Başakşehir (A SPOR)

16.30: Kayserispor-Antalyaspor (A2)

18.30: A. Konyaspor-Trabzonspor (A SPOR)

20.30: Fenerbahçe-İstanbulspor (ATV)

28 ARALIK

16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor (A2)

20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor (A2)