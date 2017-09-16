Fenerbahçe istatistiklerde hep kafaya oynuyor ama...

Matchstudy’nin verilerine göre sarı-lacivertliler, topa sahip olma, pas yapma, topla oyun ve ceza alanına atılan top kategorilerinde lider durumda. Pasla oyunda ise ligde ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe dört maçta rakiplerinden yaklaşık bir devre daha fazla top ile oynama imkanı bulmuş ancak sonuca ulaşamamış gözüküyor.

Fenerbahçe ligde oynadığı dört maçta beş puan toplarken sadece bir galibiyet aldı. Ancak sarı-lacivertli takımın bu kötü performansına rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman genel anlamda oyundan memnun olduğunu söylüyor...

Deneyimli hocanın birçok kesim tarafından eleştiri alan bu görüşünü ise istatistikler fazlasıyla destekliyor. Matchstudy’nin verilerine göre sarı-lacivertliler, ligde 11. sırada bulunsa da topa sahip olma, pas yapma, topla oyun ve ceza alanına atılan top kategorilerinde lider durumda. Pasla oyunda ise ligde ikinci sırada yer alıyor.

Top Fener’de

Matchstudy’nin verilerinde takımın oynadığı dört maç detaylı şekilde incelenmiş. Buna göre Fenerbahçe Göztepe maçında % 60.1, Trabzonspor maçında %59.4, Gençlerbirliği maçında %64.9 ve Medipol Başakşehir maçında %57.5 ile topa sahip olmayı başarmış.

Yine sırasıyla bakıldığında rakiplerinden 11, 7.4, 14.8 ve 9 dakika daha fazla topla oynamış. Toplamda bu dört maçta Fenerbahçe rakiplerinden yaklaşık bir devre daha fazla top ile oynama imkanı bulmuş. Bunların dışında pas, şut, hücum bölgesinde topla oynama, rakip ceza alanına atılan top sayısında sarı lacivertliler açık ara üstün görünüyor.

Sıkıntı golcülerde

Bu tabloya rağmen Fenerbahçe istediği sonuçları henüz alabilmiş değil. Zaten Teknik Direktör Aykut Kocaman da gerek açıklamalarında gerekse de yardımcıları ile yaptığı değerlendiremede bu konunun altını çiziyor. Rakamlara bakıldığında iyi yolda olduklarını ancak erken ve bireysel hatalarla yenen goller sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını belirtip gol yollarında da henüz istediği verimi alamadığını ifade ediyor. Sarı-lacivertli ekipte en büyük sıkıntının şu ana kadar golcülerin henüz skora katkı yapamaması olduğu belirtiliyor.

Janevski’nin teşhisi

Rakamlar sarı-lacivertli takımın oyun anlamında üstünlüğünü gösterse de akıllara Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski’nin açıklamaları geliyor.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde iki maçı da kazanan Makedon ekibinin hocası, Kadıköy’deki maçın ardından “Fenerbahçe’nin oyunu iki - üç özel oyuncuya bağlı. Topla oynamalarına izin verdik. Isla ve İsmail’in arkasına sarktık ve golleri böyle attık. Fenerbahçe, hep yatay oynuyor. Hiç dikine oynamıyor. Bugün şansla kazanmadık” demişti.

Bu maçta da sarı-lacivertliler benzer şekilde istatistik olarak rakibinden çok önde olmasına rağmen iki mücadeleyi de kaybetmişti. Bu da rakiplerin Fenerbahçe’nin topla oynamasına bilerek izin verdiği ve bu şekilde sonuca gittiği yorumunu ön plana çıkartıyor.

Lider Valbuena

Fenerbahçe’nin tartışmasız en etkili oyuncusu Valbuena... Yine Matchstudy’nin verilerine göre Fransız futbolcu ceza alanına en çok top gönderen isim konumunda.

Dört lig maçında ceza sahasına 62 top yollayan Fransız yıldız, bir başka kategoride de lider durumda. Yeteneği ile öne çıkan futbolcuyu durdurmak kolay değil. Bu nedenle rakipler Fransız yıldızı durdurmak için faul yapmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar ligde en çok faul yapılan isim konumunda olan Valbuena da bu konudan rahatsız. Hakemlerin sertliğe prim vermemesi gerektiğini ifade ediyor.

(Milliyet)