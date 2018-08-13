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Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i gündemine aldı

Islam Slimani'nin ardından Fenerbahçe'nin İsviçreli golcü Michael Frey ile ilgilendiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Leicester City'den Islam Slimani'yi kadrosuna katan Fenerbahçe için İsviçre basınından sürpriz bir iddia geldi.

İsviçre basınında geniş yer bulan haberde Fenerbahçe'nin Zürich'in golcüsü Michael Frey'in peşinde olduğu belirtildi.

Habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 24 yaşındaki golcü oyuncu Michael Frey'i sarı-lacivertli ekibin kadrosunda görmek istiyor. Zurich'in geçtiğimiz günlerde Levante'ye sattığı Raphael Dwamena'dan sonra diğer golcüsünü de kaybetmek istemediği ancak iyi bir teklife İsviçre temsilcisinin bu transfere izin vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Young Boys'tan Zurich'e transfer olan 24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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