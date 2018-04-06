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Fenerbahçe İtalyan sol bek Criscito'yu renklerine bağlıyor

Uzun yıllar Zenit'te top koşturan ve kaptanlığa kadar yükselen Criscito, Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın.

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Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe uzun bir süre Zenit'li Domenico Criscito ile flört etmişti. F.Bahçe devre arası çok istemesine rağmen alamadığı Zenit’li Domenico Criscito’yu yeni sezon öncesi bedavaya kadroya katmak için düğmeye bastı. İtalyan yıldız da Fener’e çok sıcak bakıyor. Yönetim, sezon sonunda Zenit'le sözleşmesi bitecek olan Criscito'yu hiçbir bonservis ücreti ödemeden kadroya katmanın planını yapıyor. 

'Evet' demişti!

Devre arasında yapılan teklife 'evet' diyen 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakıyor.

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