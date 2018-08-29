Fenerbahçe Jailson için devreye girdi

Fenerbahçe'nin, Copa Libertadores çeyrek finalinde olan Gremio - Estudiantes mücadelesi için tribünden yakın takipte olduğu belirtildi.

Globoesporte'de yer alan habere göre; Fenerbahçeli scoutlar, bu maçı Jailson için seyretti. Ayrıca, Gremio ile süren transfer görüşmelerinin de 2.5 milyon Euro civarında seyrettiği kaydedildi.

Gremio altyapısından yetişen ve as takıma kadar yükselen 22 yaşındaki Jailson için pazarlıkların sürdüğü ve kısa süre içerisinde transferden olumlu veya olumsuz bir sonucun çıkacağı ifade edildi. Jailson'a daha önce de Santos'un talip olduğu ancak bu transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı bilgisi verildi.

Gremio'da daha çok önlibero olarak forma giyen ve zaman zaman orta sahada da görev alan Jailson, Gremio ile 76 maça çıktı, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

(Sporx)