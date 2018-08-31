Fenerbahçe, Jailson transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson için kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödediğini KAP'a bildirdi

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira'nın Kulübümüze transferi için Kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmış olup Gremio Kulübüne oyuncunun sözleşmesinin feshi için ödenecek tutar 4.000.000 € ‘dur.