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Fenerbahçe, Jailson transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson için kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödediğini KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, Jailson için kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödediğini KAP'a bildirdi

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira'nın Kulübümüze transferi için Kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmış olup Gremio Kulübüne oyuncunun sözleşmesinin feshi için ödenecek tutar 4.000.000 € ‘dur.

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