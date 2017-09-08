Fenerbahçe Jamie Vardy için atağa geçti

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe kadrosuna bir dünya yıldızı golcü katmak için hareket geçti.

Ada basını son 2 sezonda 40 gol atan 30 yaşındaki deneyimli forvetin menajerinin, Sarı Lacivertlilerle görüştüğünü açıkladı. Fenerbahçe yönetimi bu transfer bitirmek için tüm şartları seferber etti.

Fenerbahçe, İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli forvetlerden Jamie Vardy ile temas halinde. Daily Express gazetesi, iki sezon önce lig şampiyonluğu yaşadığı Leicester City'den ayrılmak isteyen deneyimli golcünün kariyerini İngiltere dışında sürdürmeyi düşündüğünü yazdı.

Gazete, ünlü golcü makinesinin menajerinin görüştüğü kulüpler arasında Sarı Lacivertlilerin de olduğunu kaydetti.

Başka tecrübe istiyor

Adı daha önce Arsenal, Everton, Chelsea ile geçen Vardy'nin, transfer döneminin kapanmasıyla bu kulüplere gitme şansı kalmadı. Daily Express'e konuşan golcü, "Ülke dışında kariyerimi sürdürmeye sıcak bakıyorum. Yeni bir kültürle, yeni bir tecrübe ile tanışmak istiyorum." dedi.

Fenerbahçe yönetiminin son iki sezonda 40 gol atan yıldız oyuncunu transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.