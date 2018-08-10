Fenerbahçe Janssen'i Benfica maçına kadar bitirecek
F.BAHÇE, Vincent Janssen’in transferini Benfica maçına kadar bitirmeyi planlıyor.
F.BAHÇE, Vincent Janssen’in transferini Benfica maçına kadar bitirmeyi planlıyor. 1-0 geride olan Sarı-Lacivertliler, turu ve gelecek gelirden olmak istemiyor. Tottenham’la pazarlıklar devam ediyor. Hollandalı forvetin transferi bitirilse bile bu bölgeye yine takviye yapılacak. Ancak şu anda bitmesi kesin gözüken isim Vincent Janssen olarak göze çarpıyor.
(Aksam)
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