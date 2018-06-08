Fenerbahçe Jerome Roussillon'u listeye aldı

FENERBAHÇE, Montpellier’de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Jerome Roussillon’u takibe aldı. Genç sol kanat, güçlü fiziği, tekniği ve süratiyle de futbolseverlere Roberto Carlos’u anımsatıyor. Fransız futbolcu geçen sezon 22 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

(Aksam)