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Fenerbahçe Joel Campbell transferi için Arsenal ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmaları kapsamında Joel Campbell ismi için yoğun çaba sarfediyor.

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Fenerbahçe yönetimi Valbuena, Mehmet Ekici, Dirar transferlerinden sonra 4. transferini taraftarına açıklamak için yoğun çaba sarfediyor. Sarı lacivertli yöneticilerin gündeminde yer alan isim Joel Campbell.

Fenerbahçe'de Joel Campbell transferi sesleri

Fenerbahçe'de yönetim bir yandan Emre Mor transferi bombası patlamak isterken, diğer yandan Joel Campbell transferi için yoğun çaba sarfediyor. Gelecek sezon şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım ve kurmayları güçlü bir kadro kurabilmek adına dört koldan transferlere yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe'nin gündemine son olarak ülkemizde sık sık adı anılan Joel Campbell. Arsenal takımında forma giyen ve çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilen Joel Campbell transferi için Fenerbahçe yönetimi İngiliz ekibi Arsenal ile transfer girişimlerine başladı.

FutbolArena

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