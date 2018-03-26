Fenerbahçe; Fırat Okul, Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın sözleşmeleri karşılıklı feshedildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Okul'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Takımın ABD'li oyuncuları Kizer ve Powers'la da yolların aynı şekilde ayrıldığı kaydedildi.
Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak dün Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.
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