Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe; Fırat Okul, Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın sözleşmeleri karşılıklı feshedildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Okul'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Takımın ABD'li oyuncuları Kizer ve Powers'la da yolların aynı şekilde ayrıldığı kaydedildi.     

Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak dün Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA